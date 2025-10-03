مقترح ايراني لتشكيل حركة عالمية للقضاء على أمريكا

ذكر عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن أراكي، انه من الضروري تشكيل حركة عالمية ضد الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران هي الجهة الوحيدة القادرة على إطلاق هذه الحركة.

وخلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله لفت أراكي إلى أن "مطلب جميع المظلومين في العالم يتمثل في تأسيس مقاومة عالمية ضد الاستكبار، تمضي قدما حتى القضاء على أمريكا".

وقال إن شعار "إنا على العهد" يمثل استراتيجية إسلامية متجذرة في الرؤية الإسلامية للعالم.

وأوضح أن هذا العهد عهد خاص، حيث إن من يتمسك به "لن يموت ولا معنى للموت لديه"، مضيفا: "هذا العهد عهد بقية الله".

وأكد أراكي أن "الذين رحلوا والذين بقوا على هذا العهد ثابتون على نهجهم في إطار مجموعة مترابطة"، مشيرا إلى أن "المتمسكين بهذا النهج يعلنون أنهم لن يتبعوا سوى الطاعة في سبيل الله".