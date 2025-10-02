الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا في عملية تبادل اسرى مع اوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس ، عن استعادة 185 جندياً روسياً في عملية تبادل اسرى مع القوات الاوكرانية .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية في حديث صحفي، ان "العملية تمت في اطار صفقة لتبادل الاسرى بين الطرفين"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين ظروف الجنود الروس العائدين من الاسر، وتسهيل عودتهم الى ذويهم بعد فترات طويلة من الاحتجاز".

واكد، انه :"تم تنظيم عملية التبادل في تنسيق مباشر مع السلطات الاوكرانية، بالتوازي مع مباحثات مستمرة لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الطرفين، بهدف تعزيز فرص اجراء المزيد من تبادل الاسرى في المستقبل".

واشار الى :" ان هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المبادرات بين الجانبين بهدف تحسين اوضاع الاسرى وتخفيف معاناتهم في الحرب المستمرة".