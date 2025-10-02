الصفحة الدولية

الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا في عملية تبادل اسرى مع اوكرانيا


اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس ، عن استعادة 185 جندياً روسياً في عملية تبادل اسرى مع القوات الاوكرانية .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية في حديث صحفي، ان "العملية تمت في اطار صفقة لتبادل الاسرى بين الطرفين"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين ظروف الجنود الروس العائدين من الاسر، وتسهيل عودتهم الى ذويهم بعد فترات طويلة من الاحتجاز".

واكد، انه :"تم تنظيم عملية التبادل في تنسيق مباشر مع السلطات الاوكرانية، بالتوازي مع مباحثات مستمرة لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الطرفين، بهدف تعزيز فرص اجراء المزيد من تبادل الاسرى في المستقبل".

واشار الى :" ان هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المبادرات بين الجانبين بهدف تحسين اوضاع الاسرى وتخفيف معاناتهم في الحرب المستمرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا في عملية تبادل اسرى مع اوكرانيا
وزير الدفاع الايراني يعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة
بوتين : الوضع في الشرق الأوسط متدهور والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رئيس البرلمان الأمريكي يخول ترامب طرد آلاف الموظفين
17 جريحاً في إسطنبول نتيجة الذعر بعد هزة أرضية بقوة 5 درجات
روسيا تعلن عدم اعترافها بإعادة العقوبات ضد إيران
روسيا تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران حيز التنفيذ
روسيا تكذب زيلينسكي وتكشف حقيقة الوضع في "زابوريجيا"
هل اصبحت قطر ولاية امريكية جديدة ... ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً: أي هجوم على قطر "تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة"
أمريكا.. الإغلاق الحكومي يصل الى صفحات السفارات على التواصل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك