17 جريحاً في إسطنبول نتيجة الذعر بعد هزة أرضية بقوة 5 درجات

أعلنت ولاية إسطنبول التركية، اليوم الخميس، (2 تشرين الأول 2025)، عن إصابة 17 شخصًا أصيبوا بجروح نتيجة حالة ذعر عقب الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5 درجات وشعر بها سكان إسطنبول وعدة ولايات.

وقال شهود من رويترز ومرصد بوقت سابق اليوم إن زلزالاً هز المباني في إسطنبول، أكبر مدن تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال بلغت خمس درجات، وأنه ضرب بحر مرمرة قرب إسطنبول، على طول صدع زلزالي كثيرا ما شكل خطرا على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.