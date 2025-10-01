عاجل : امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي
البنتاغون يعلن بدء تقليص وجوده العسكري في العراق


صرّحت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الثلاثاء بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تقليص وجوده بالعراق، في خطوة تعكس "النجاح المشترك" في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما لم يتضح بعد عدد الجنود الذين سيتم سحبهم أو حجم الوحدات التي ستبقى في البلاد.

وفي نهاية أغسطس، أشارت مصادر أمنية إلى أن بعض القوات الأمريكية ستغادر قواعد في العراق، من بينها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد. ومن المتوقع أن يبقى عدد محدود من الجنود في أدوار استشارية وتدريبية.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا المجاورة. وبدأت الحملة العسكرية بعد أن سيطر التنظيم على مساحات واسعة من البلدين عام 2014. ورغم هزيمته عسكريا، لا يزال مقاتلوه نشطين ويواصلون شن هجمات.

ويأتي هذا التقليص ضمن اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن يقضي بانسحاب جزئي من بعض المواقع بحلول نهاية سبتمبر وقبل نحو عام، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد توجيه وجودها العسكري في العراق نحو شراكة أمنية، مؤكدة أن الأمر لا يمثل انسحابا كاملا للقوات.

في حين أشارت تقارير سابقة إلى وجود نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، بينما قالت مصادر عراقية إن العدد يتجاوز 3000 جندي. أما في سوريا، فذكر البنتاغون أن نحو 700 جندي أمريكي ما زالوا متمركزين هناك.

