بزشكيان: تفعيل "سناب باك" يستهدف الداخل الإيراني ولن يغيّر موقفنا النووي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء (30 أيلول 2025)، أن مواقف المسؤولين الأمريكيين تجاه المقترحات البناءة التي قدّمتها طهران في الملف النووي "غير منطقية وغير مشروعة".

وقال بزشكيان في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "الأطراف المقابلة تسعى عبر تفعيل آلية (سناب باك) إلى زيادة الضغوط على الشعب الإيراني وإثارة الاستياء الداخلي"، مشددًا على أن بلاده "لن تستسلم أمام الضغوط الخارجية، وستواصل الدفاع عن حقوقها النووية وفق الأطر القانونية والدولية".

وأضاف أن "إيران قادرة على مواجهة أي عقوبات قد تُفرض عليها مجددًا"، موضحًا أن "العقول والأفكار هي التي تبني الطريق، مهما حاول الآخرون إغلاقه عبر العقوبات".