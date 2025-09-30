الصفحة الدولية

خارجية إيران: تبادلنا رسائل مباشرة وغير مباشرة مع الولايات المتحدة


 

 

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في نيويورك، حيث ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عراقجي، قال في ختام زيارته إلى نيويورك: "كان لدينا أسبوعاً مكثفاً للغاية في نيويورك، حيث جرت أنشطة مختلفة جزء منها كان متعلقاً بمسألة (آلية الزناد)، لكننا في الوقت نفسه استثمرنا فرصة المشاركة في الجمعية العامة دوماً لدفع العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، وحضور المحافل الدولية، وجلسات مختلفة في الأمم المتحدة وخارجها."

وأضاف: "التقيتُ بوزراء خارجية أكثر من 31 دولة في لقاءات ثنائية. طُرحت خلالها القضايا النووية، وعُرضت مواقف بلادنا، كما جرت مراجعة العلاقات الثنائية مع تلك الدول، واتُخذت قرارات بشأن التعاون الاقتصادي وعقد لجان مشتركة، وكل دولة بما يتناسب مع أوضاعها".

كذلك بيّن قائلاً: "أجريت لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث طُرحت آخر المواقف بشأن مسألة (آلية الزناد) وما حدث في هذا الملف هو أننا واجهنا سعياً لانتزاع تنازلات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنازلات غير معقولة وغير قابلة للتحقق، في المقابل، قدّمنا مقترحات معقولة تماماً، اعترف الأوروبيون أنفسهم بأنها معقولة".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني: خلال أسبوع واحد، عُقدت اجتماعات عديدة بيننا وبين الدول الأوروبية الثلاث، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرت محاولة للوصول إلى تسوية بين مقترحات الطرفين، لكن الجشع في المطالب الأمريكية والمرافقة التي أبدتها الدول الأوروبية، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، لماذا؟ لأننا هنا للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، وبالتأكيد لا يمكننا قبول أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران.

وتابع: "قد جرى تبادل رسائل مع الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي النهاية نحن مطمئنون أننا قمنا بما يجب القيام به، وتبيّن بشكل مؤكد ما قاله قائد الثورة الإسلامية سابقاً بأن التفاوض مع الأمريكيين هو مأزق تام، وقد أثبتت هذه التجربة ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "نحن نواجه وضعاً جديداً في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من وجهة نظرنا، لم يتوافر في مجلس الأمن الإجماع اللازم لاتخاذ قرار (آلية الزناد) وروسيا والصين أيضاً تعتقدان أنه لم يكن موجوداً.

