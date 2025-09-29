ديمقراطيو الشيوخ يحثون ترامب على الضغط لوقف إطلاق النار في غزة

دعا قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل قبول إطار العمل الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد القادة في تصريحات صحفية أن "الوقت حان للتوصل إلى اتفاق يعيد الرهائن ويوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة". وشددوا على أن "وقف إطلاق النار في غزة وليس الحرب، هو السبيل الوحيد الكفيل بإعادة الأسرى وضمان أمن إسرائيل".