بوتين يوقع مرسوماً للتجنيد الإجباري في الجيش الروسي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن التجنيد الإجباري للمواطنين الروس لخريف 2025، وذلك وفقاً للوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، فيما اعتبر مراقبون ذلك مؤشراً على نقص العدد وفرار المجندين وعدم رغبتهم في التواجد في الصفوف القتالية.

وجاء في نص الوثيقة: "يخضع للتجنيد الإجباري في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر كانون الأول 2025، المواطنون الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والذين ليسوا في الاحتياط، بتعداد 135 ألف شخص".

وينص المرسوم أيضاً على تسريح العسكريين الذين انتهت مدة خدمتهم العسكرية.

إلى ذلك كشف مجلس الأمن الروسي توظيف جهات خارجية منظمات المعارضة الليبرالية والقومية في البلاد لنشر مواد استفزازية هدفها زعزعة الاستقرار، وتضليل الرأي العام الروسي وتشويه نهج الحكومة.

وقال المجلس في بيانه: "توظف جهات خارجية بنشاط إمكانات المعارضة الليبرالية والقومية وغيرها من المنظمات لنشر مواد استفزازية بهدف زعزعة الاستقرار والتلاعب بالرأي العام، وزرع الفتنة في المجتمع. ويُولي اهتماما خاصا لحالات النشر المُتعمّد لمعلومات غير موثوقة، تُشوّه صورة السياسات الداخلية والخارجية لروسيا".

في سياق متصل قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن دول الغرب تعرض الفضاء الإعلامي العالمي لخطر التفتت في محاولتها استئصال أي مظهر من مظاهر الرأي الآخر.

وأكدت زاخاروفا أن حكومات الدول الغربية لن تتمكن إلى الأبد من التحصن من الحقائق غير المريحة، وسيبقى الناس يجدون طرقا لتجاوز الجدران في مجال المعلومات.

كما نوهت إلى أن ممثلي الدول الغربية "يشلون عمل المؤسسات الإعلامية مما يمنعها من الاستجابة بشكل فعال للقمع المتنوع الموجه ضد وسائل الإعلام وموظفيها، مستغلين مواقعهم في الهياكل الدولية المتخصصة".

وفي سياق ذي صلة قال المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كيلوغ في تصريحات، الأحد، على قناة "فوكس نيوز" إن ضرب أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة أميركية فرضية واردة.

وردّا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضدّ روسيا، قال كيلوغ "مع الاطلاع على ما قاله دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، الجواب هو نعم".

وتابع "استخدموا القدرات للضرب في العمق. ما من حصون منيعة".

وفي تصريحات لـ"فوكس نيوز"، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن واشنطن تدرس مسألة بيع صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى الأوروبيين لتسليمها إلى أوكرانيا.

وصرّح فانس: "كما قال الرئيس ترامب، نحن نتباحث في الأمر"، مشيرا إلى أن واشنطن تنظر في "عدد من المطالب الأوروبية" وسيتّخذ الرئيس "القرار النهائي بما يخدم المصلحة العليا للولايات المتحدة".

وسعت موسكو من جانبها إلى التخفيف من وطأة هذه التصريحات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية، الاثنين، "ما من ترياق قادر على حلّ الوضع على الجبهة لنظام كييف. وما من سلاح سحري، أكانت صواريخ توماهوك أو صواريخ أخرى. فهي لا تغيّر شيئا".

وتندرج هذه التصريحات في سياق تبدّل ملحوظ للموقف الأمريكي من الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إنه في مقدور أوكرانيا استعادة كامل أراضيها من روسيا "وحتّى أبعد من ذلك"، بعدما بقي يقول لأشهر إن كييف قد تضطر إلى التخلّي عن بعض أراضيها.

وصرّح جيه دي فانس من جهته أن صبر ترامب بدأ ينفد إزاء موسكو، في حين دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى وقف "المقتلة" في أوكرانيا.