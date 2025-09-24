لافروف يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في نيويورك

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو باشرا اجتماعهما في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء عن ثقته بأن لافروف سينقل موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا إلى الجانب الأمريكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وكان آخر لقاء بين لافروف وروبيو على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا شهر يوليو من هذا العام.

وفي تصريحات سابقة قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن هناك اتصالات راسخة ليس بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل أيضا بين مسؤولي الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، والممثلين الخاصين للرئيسين.

وأكد الوزير أن روسيا على استعداد للتوصل إلى حلول وسط بشأن التسوية في أوكرانيا شريطة ضمان مصالحها المشروعة في المجال الأمني.

كما أوضح أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إزالة أزمة أوكرانيا من جدول الأعمال من أجل إبعاد العقبات أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا".