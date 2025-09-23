الصفحة الدولية

تعطل سلم كهربائي بترامب وميلانيا في الأمم المتحدة


أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، (23 أيلول 2025)، عن استيائه من التجهيزات داخل مقر الأمم المتحدة، بعد أن تعرض هو وزوجته ميلانيا لموقف محرج بسبب تعطل السلم الكهربائي أثناء صعودهما لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

وخلال خطابه أمام الجمعية، استهل ترامب كلمته بتعليق ساخر قال فيه: "كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة هو سلم كهربائي توقف في منتصف الطريق أثناء الصعود".

وأضاف: "لو لم تكن السيدة الأولى في لياقة ممتازة لسقطت، لكنها في حالة رائعة، نحن الاثنان في حالة جيدة".

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل واصل انتقاده قائلا: "هذان هما الأمران اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة: سلم كهربائي سيئ وجهاز تلقين أسوأ. شكرا جزيلا. لكن الجهاز يعمل الآن".

وتأتي هذه التصريحات في إطار خطاب حاد شن فيه ترامب هجوما على الأمم المتحدة ودورها في إحلال السلام.

وقال: "كل ما تقوم به على ما يبدو هو صياغة رسائل شديدة اللهجة بالفعل، لكنها كلمات فارغة، والكلمات الفارغة لا تحل الحروب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حظر إسباني شامل على إسرائيل بخصوص السلاح
تعطل سلم كهربائي بترامب وميلانيا في الأمم المتحدة
عراقجي : الهجمات على منشآتنا النووية "جريمة"
السيد الخامنئي: الأمة الإيرانية ترفض عدم تخصيب اليورانيوم ولن نفاوض أمريكا حالياً
لاريجاني : إيران أبقت باب التفاوض مفتوحاً ورفضت المطالب الأمريكية \"غير المقبولة\"
وزير الخارجية الأمريكي: نواجه تهديداً وشيكاً بسبب عصابات المخدرات في امريكا اللاتينية
غروسي يعلن رغبته في الترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة
إسبانيا تتوعد بالرد على إسرائيل حال استهدافها أسطول الصمود
الأمم المتحدة: لا مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني
الرئيس البرازيلي: الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وبقاؤه بوجود دولته المستقلة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك