الرئيس البرازيلي: الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وبقاؤه بوجود دولته المستقلة

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية لا يمكن تبريرها، محذراً من ان الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وبقاؤه بوجود دولته المستقلة، حيث ذكر دا سيلفا إن "الشعب الفلسطيني يواجه خطر الاختفاء، ولن يتمكن من البقاء إلا في إطار دولته المستقلة"، مشدداً على أن "عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دُفنوا في غزة، ومعهم دُفن القانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية".

وأضاف أن "الجوع يُستخدم سلاحاً ضد الفلسطينيين، فيما يستمر تهجيرهم من منازلهم"، معبّراً عن أسفه لأن "الدولة المضيفة منعت الرئيس محمود عباس من الجلوس في مقعد فلسطين بهذا الاجتماع".