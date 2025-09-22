الصفحة الدولية

رئيسة الوزراء الايرلندية :على القادة السياسيين عدم بيع ضمائرهم لترامب


اكدت رئيسة الوزراء الايرلندية ميشيل أونيل، الاثنين، ردا على  أسئلة بشان سبب عدم حضورها حفل العشاء الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الملكي البريطاني أنها كانت تشعر بالراحة لعدم الحضور خلال زيارة الرئيس الأمريكي الرسمية إلى المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة ايرش اكزامنر في تقرير  إن " على القادة السياسيين ان لايبيعون ضمائرهم بالذهاب إلى حفلات استقبال رسمية مع دونالد ترامب في ظل الأزمة الإنسانية في غزة"، مضيفة " لا أرى أي فائدة من حضور حفل رسمي بينما يموت الأطفال في غزة جوعًا نتيجة العدوان الإسرائيلي ". 

وأضافت انني "وضحت رأيي في هذا الأمر و لم أمنع نائب رئيس الوزراء من الحضور، لقد حضرته وكان قرارها "، مبينة " لقد صرحت مسبقا  بعدم حضورها الحفل احتجاجًا على دور الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية على غزة".

وبينت في كلمة لها امام البرلمان قائلة " لقد ذكرت سابقًا مستوى التعاون الذي لدينا مع جميع المستثمرين الدوليين، مع جميع الدول، من حيث الاستثمار، لكن لا تبيعوا ضميركم من أجل مصالحكم الشخصية الضيقة، بينما يعاني الناس في غزة من المجاعة". 

يشار الى ان رئيسة الوزراء الايرلندية ميشيل اونيل امتنعت عن حضور فعاليات أخرى هذا العام، والتي شاركت فيها نائبتها  في البيت الأبيض بمناسبة عيد القديس باتريك، احتجاجاً على موقف ترامب إزاء النزاع في قطاع غزة المحاصر ".

