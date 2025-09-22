الصفحة الدولية

بلجيكا تنضم للدول المعترفة بدولة فلسطين


تعتزم بلجيكا، اليوم الاثنين، إعلانها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لوح فيه وزير خارجيتها بعقوبات ضد إسرائيل.

وتنضم بلجيكا، بهذه الخطوة إلى قائمة تضم كندا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا، اعترفت أو تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أعلن، في 12 سبتمبر/ أيلول، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً أن "هناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

وكتب في تدوينة عبر منصة "إكس": "خلال الأشهر الأخيرة، أكدتُ مراراً وتكراراً التزام بلجيكا بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، المبني على حل الدولتين".

وأكد بريفو على تلك الخطوة، في تدوينته، بإعلان انضمام بلجيكا إلى 141 دولة أخرى في اعتماد إعلان نيويورك، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه ليست نهاية المطاف، بل هي علامة فارقة".

وأضاف: "في 22 سبتمبر / أيلول، سنجتمع مجددا في نيويورك لتأكيد هذا الزخم والعمل معا من أجل مستقبل يعيش فيه شعبان - إسرائيلي وفلسطيني - جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جرحى بانفجار في سوق بمحافظة أنطاليا التركية
بلجيكا تنضم للدول المعترفة بدولة فلسطين
عراقجي: إيران سترد إذا أقر مجلس الأمن آلية "سناب باك" ضدها
الصين تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة بأقصى سرعة ممكنة!
فرنسا تعلن التوافق مع أميركا على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
البرازيل تستبعد الولايات المتحدة من منتدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الروسية: تصرفات الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي تفتقر إلى الدبلوماسية
ردا على تصرفات الترويكا الاوروبية؛ ايران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عراقجي يرد على مزاعم محادثته مع ويتكوف مؤخراً
روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيرات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك