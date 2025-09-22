عراقجي: إيران سترد إذا أقر مجلس الأمن آلية "سناب باك" ضدها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، (22 أيلول 2025)، أن بلاده ستتخذ رد فعل في حال أقر مجلس الأمن الخطوة الأوروبية ضدها، مشيرًا إلى أن تفعيل آلية "سناب باك" سيجعل اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا قيمة.

وقال عراقتشي، لدى وصوله إلى نيويورك في تصريح صحفي ، إنه "سيجري عدة لقاءات، من بينها المشاركة في اجتماع "دافوس"، ولقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمناقشة آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني، واتفاق التعاون مع الوكالة الدولية، إضافة إلى موضوع آلية "سناب باك" في مجلس الأمن".

وأضاف أن "اتفاق التعاون مع الوكالة جاء في سياق ما بعد العدوان، وفي حال تنفيذ آلية السناب باك، سنواجه أوضاعًا جديدة بالكامل".

وأكد أنه "إذا تم بالفعل إقرار الإجراء التخريبي من قبل الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن، فإن إيران ستتخذ رد فعل، وسيأخذ التعاون مع الوكالة حينها منحى جديداً".