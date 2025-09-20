ردا على تصرفات الترويكا الاوروبية؛ ايران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقد المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني برئاسة رئيس الجمهورية اجتماعا اليوم، وأعلن فيه تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة تصرفات الترويكا الأوروبية، مؤكدا في الوقت نفسه التزام إيران بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة رغم التوترات الإقليمية والمغامرات الأخيرة للكيان الصهيوني.

وخلال الاجتماع، بحث المجلس الإجراءات الأخيرة لبعض الدول على الساحة الدولية، سواء في العمليات العسكرية أو العقوبات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات غير المتناسقة أثرت على مسار التعاون الدولي حول الملف النووي الإيراني.

وأكد المجلس أن جهود وزارة الخارجية وتقديمها لمقترحات لحل القضية لم تمنع من تعليق التعاون بشكل فعلي.

وأوكل المجلس إلى وزارة الخارجية الاستمرار في مشاوراتها ضمن إطار قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى للحفاظ على مصالح البلاد الوطنية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي لضمان حماية المصالح الاستراتيجية لإيران.

كما أعرب المجلس عن تقديره للقضاء على اتخاذه إجراءات مدروسة بشأن العفو عن بعض السجناء، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز التماسك الوطني وتدعم الوحدة المجتمعية.