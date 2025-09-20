الصفحة الدولية

ردا على تصرفات الترويكا الاوروبية؛ ايران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


عقد المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني برئاسة رئيس الجمهورية اجتماعا اليوم، وأعلن فيه تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة تصرفات الترويكا الأوروبية، مؤكدا في الوقت نفسه التزام إيران بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة رغم التوترات الإقليمية والمغامرات الأخيرة للكيان الصهيوني.

وخلال الاجتماع، بحث المجلس الإجراءات الأخيرة لبعض الدول على الساحة الدولية، سواء في العمليات العسكرية أو العقوبات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات غير المتناسقة أثرت على مسار التعاون الدولي حول الملف النووي الإيراني.

وأكد المجلس أن جهود وزارة الخارجية وتقديمها لمقترحات لحل القضية لم تمنع من تعليق التعاون بشكل فعلي.

وأوكل المجلس إلى وزارة الخارجية الاستمرار في مشاوراتها ضمن إطار قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى للحفاظ على مصالح البلاد الوطنية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي لضمان حماية المصالح الاستراتيجية لإيران.

كما أعرب المجلس عن تقديره للقضاء على اتخاذه إجراءات مدروسة بشأن العفو عن بعض السجناء، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز التماسك الوطني وتدعم الوحدة المجتمعية.

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
