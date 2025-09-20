الولايات المتحدة تمهل السوريين شهرين للمغادرة وتتوعد بالترحيل القسري

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم السبت، إلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون في الولايات المتحدة.

وقالت تريشيا ماكلوغلين، نائبة وزير الأمن الداخلي، في بيان صجفي إنّ الظروف في سوريا "لم تعُد تمنع مواطنيها من العودة"، معتبرة أن استمرار إقامتهم في الولايات المتحدة "يتعارض مع المصالح الوطنية"، على حد وصفها.

وأضافت ماكلوغلين أن السوريين المشمولين بالقرار لديهم مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد، مع تقديم تذكرة طيران مجانية، ومبلغ ألف دولار لكل من يتقدم بطلب العودة، إضافة إلى إمكانية النظر في منحهم فرصة للهجرة القانونية مستقبلاً.

وحذّرت مِن أنّ مَن يتخلف عن المغادرة بعد انقضاء المهلة سيُعتقل ويُرحّل قسراً، مع تأكيد حرمانه من العودة إلى الولايات المتحدة لاحقاً.