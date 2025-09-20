الصفحة الدولية

أردوغان عن المعتوه ترامب : سألتقي بصديقي العزيز ونناقش إنهاء الحروب


قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، إن لقاءه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، سيتناول مجموعة واسعة من القضايا بين تركيا والولايات المتحدة.

وكتب أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه "في لقائنا بالبيت الأبيض، مع نظيري وصديقي الموقر العزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنناقش مجموعة واسعة من القضايا، لا سيما التجارة والاستثمار وصناعة الدفاع، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية واسعة".

وأضاف: "أعتقد أن لقاءنا مع الرئيس ترامب، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في منطقتنا، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام العالمي، وسيعزز التعاون بين بلدينا".

وفي ايار الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه تلقى دعوة من نظيره التركي خلال محادثة هاتفية لزيارة تركيا، في وقت قال فيه إن أردوغان سيحضر إلى الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الرئيسية، لافتاً إلى أن علاقته بأردوغان ممتازة.

