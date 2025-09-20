الرئيس الإيراني يحذر من عودة "سناب باك"

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، من محاولات أوروبية لإعادة تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بإرجاع العقوبات الأممية على طهران، معتبرًا أن هذه الدول "تسعى لإعادة العقوبات لكنها في الوقت ذاته تغلق الطريق أمام التفاهم".

وفي كلمة ألقاها خلال تكريم الفائزين بالأولمبياد العلمية لعام 2025، قال بزشكيان: "قد يستطيعون استهداف نطنز أو فردو، لكنهم يغفلون أن البشر هم من يبنون نطنز، وما هو أهم من نطنز، وسيواصلون البناء"، في إشارة إلى الطاقات العلمية الإيرانية.

ويأتي تصريح بزشكيان بعد جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة (19 أيلول/سبتمبر)، التي فشلت في تمرير مشروع قرار يهدف إلى إلغاء دائم للعقوبات الأممية ضد إيران. وبموجب هذا التطور، تُعاد جميع قرارات المجلس السابقة بشأن الملف النووي الإيراني لتصبح سارية المفعول من جديد.

وتُعد "آلية سناب باك" جزءًا من الاتفاق النووي لعام 2015 والقرار الدولي الذي صدّق عليه، حيث تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي إذا ثبت أن إيران خرقت التزاماتها الأساسية، من دون الحاجة إلى إجماع داخل مجلس الأمن.