ترامب: أجريت مكالمة مثمرة مع الرئيس الصيني وسأزور بلاده أوائل 2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، (19 أيلول 2025)، انه سيزور الصين في أوائل العام المقبل 2026.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "انتهيت للتو من مكالمة مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني وسأزور الصين في أوائل العام المقبل".

وأضاف "اتفقت مع الرئيس الصيني على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي".

وكان نرامب قد أعلن أمس خلال زيارته الى بريطانيا إنه سيتحدث مع نظيره الصيني (شي جين بينج)، الجمعة، بشأن صفقة مرتبطة بتطبيق "تيك توك"، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل المنصة في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن (تيك توك) يتمتع بـ"قيمة هائلة"، مضيفاً: "لا أحب أن أتخلى عن هذه القيمة، لكنني أحب تيك توك، لقد ساعدني في الوصول إلى الناخبين الشباب خلال حملتي الانتخابية".

وكان ترامب قد مدّد هذا الأسبوع مهلة حظر "تيك توك" حتى 16 ديسمبر كانون الأول المقبل، بعدما كان الموعد النهائي محدداً في 17 سبتمبر أيلول الحالي، ما يمنح الأطراف مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق.