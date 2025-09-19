الصفحة الدولية

روسيا: إعادة فرض العقوبات على إيران لا أساس قانونيًا له


أكدت روسيا الاتحادية، اليوم الجمعة، (19 أيلول 2025)، أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لا يحق لها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك، إن "تحرك الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران لا أساس قانونياً له".

وأضاف نيبينزيا أن "الدول الأوروبية ترفض الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي"، مشدداً على "عدم مشروعية إعادة فرض العقوبات على إيران".

يأتي هذا الموقف الروسي في سياق التوترات المتصاعدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، حيث تسعى بعض الدول إلى إعادة تفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية.

ومن المقرر ان يصوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

وفي أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

