عراقجي يضع شرطا لانطلاق المفاوضات مع أمريكا: مرهون بقبول مبدأ المصالح المتبادلة

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، أن بدء أي مفاوضات بين طهران وواشنطن مرهون بقبول الطرف الآخر لمبدأ المصالح المتبادلة كأساس للحوار.

وأوضح عراقجي في تصريح له عن وجود وساطة قطرية للتفاوض بين طهران وواشنطن أن "العديد من الدول تسعى لأداء دور إيجابي في هذا المسار، وهذا لا يقتصر على قطر فقط"، مشيراً إلى أن هناك "دافعاً حقيقياً لدى دول المنطقة للمساعدة في حل الخلافات".

وأضاف أن "الشرط الأساسي لانطلاق أي حوار هو أن يقبل الطرف المقابل بمبدأ المصالح المشتركة، وبأن يقوم الاتفاق على الاحترام المتبادل ومن دون لغة التهديد".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "محاولات وساطة جديدة تجري حالياً بين إيران والولايات المتحدة".

ويعكس هذا التصريح استمرار التوتر في الملف النووي الإيراني، وسط مساعي طهران للحفاظ على مصالحها النووية والرد على ما تصفه بالعراقيل الخارجية التي تواجهها في المفاوضات.