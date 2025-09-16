الصفحة الدولية

لاريجاني يصل الرياض في أول محطة خليجية لبحث التعاون مع السعودية


وصل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول محطة خليجية ضمن جولاته الإقليمية.

وقالت مصادر دبلوماسية بحسب وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني سيجري مباحثات رسمية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي، بعد الزيارة التي قام بها الأخير إلى طهران منتصف نيسان الماضي

ويرافق لاريجاني في زيارته كل من علي باقري كني، نائب السياسة الخارجية لأمين مجلس الأمن القومي، ومحمد علي بك، مساعد شؤون الخليج لوزير الخارجية، حيث ستشمل أجندة الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين ومناقشة ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتُعد الرياض المحطة الثالثة في جولات لاريجاني الدولية بعد بغداد وبيروت، في مسار يُنظر إليه كمؤشر على تحركات إيرانية لفتح قنوات جديدة مع العواصم العربية والإقليمية.

