الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: سأبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع في غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، (16 أيلول 2025)، أنه سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بفداحة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال غوتيريش في تصريح صحفي إن "ما يجري في غزة لا يمكن قبوله من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية"، مؤكداً على أهمية جهود الوساطة التي أعلنت دولة قطر استعدادها لاستئنافها بشأن القطاع.

وأضاف غوتيريش أنه مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة إذا ما طلب الأخير ذلك، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بوجود إمكانية لنشر قوات دولية في غزة في الوقت الحالي.