السودان: مقتل قائد هجوم الدعم السريع على مدينة الفاشر صباح اليوم

أكدت مصادر عسكرية ميدانية مقتل قائد هجوم قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر السودانية صباح اليوم، العميد سالم صالح عيسى، وعدد كبير من المقاتلين في صفوف قواتها، حيث ذكر مصدر مطلع، أنه ‏تم صد هجوم جديد شنته "الدعم السريع" على المحور الشمالي لمدينة الفاشر والذي بدأ في تمام الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء.

كما كشف المصدر عن أنه "تم استلام قائد هجوم الدعم السريع على كازقيل يوسف حمدان و13 عربة قتالية بواسطة قوات الجيش السوداني والقوات المساندة لها".

وفي ذات الصدد، جاء في بيان للفرقة السادسة مشاة الفاشر أن الجيش السوداني والقوات المشتركة والمستنفرين أحبطوا هجوماً واسعاً شنّته قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، بعدما دفعت الأخيرة بأكثر من 50 عربة قتالية مصفحة وعدداً من المركبات العسكرية من ثلاثة محاور: الشرقي، الشمالي الغربي، والجنوبي.

كما أوضحت الفرقة في بيانها أن المعارك أسفرت عن تكبيد عناصر "الدعم السريع" خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب الاستيلاء على آليات قتالية وتدمير أخرى.

فيما لفت البيان إلى أن الهدف من الهجوم كان محاولة السيطرة على مدينة الفاشر لتعويض الخسائر التي تكبدتها "الدعم السريع" في معارك بارا الأخيرة.