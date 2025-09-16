لجنة أممية تطلق مصطلح الإبادة على الجرائم الصهيونية في غزة

استخدمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصطلح الإبادة رسمياً لتعريف الجرائم الإسرائيلية في غزة، حيث ذكرت اللجنة في تقرير، أن "(إسرائيل) ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ومن بين أفعال الإبادة، فرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب".

وأضافت اللجنة "استخدمنا في الأراضي الفلسطينية مصطلح الإبادة بشكل رسمي لتعريف الجرائم (الإسرائيلية) في غزة"، داعية "جميع الدول الى الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".

وتابعت ان "السلطات (الإسرائيلية) وقوات الأمن (الإسرائيلية) ارتكبت أيضا 5 أفعال إبادة بينها القتل وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير كما ان تصريحات السلطات ونمط سلوك قواتها يشيران إلى أن الإبادة ارتكبت بنية التدمير للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة".

كما أوضحت ان "مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات(الإسرائيلية) على أعلى المستويات "، لافتة الى ان "السلطات هي من دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة".

كذلك بيّنت ان "(إسرائيل) فشلت في منع ارتكاب الإبادة الجماعية وفي معاقبة مرتكبيها وتقاعست عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين".

فيما لفتت الى أن "(إسرائيل) تجاهلت بشكل صارخ، أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتحذيرات الصادرة عن الدول الأعضاء".