 الجيش الإيراني: المواجهة المقبلة مع الكيان ستكون في ساحات أخرى

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، اليوم الثلاثاء، ان المواجهة المقبلة مع الكيان الإسرائيلي لن تكون بالصواريخ فقط كحرب الـ12 يومًا بل ستكون في ساحات وأماكن أخرى، حيث ذكر العميد بوردستان، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، انه "يجب على الأمة الإيرانية أن تدرك أنه على الرغم من الحظر المستمر منذ 46 عامًا، فقد وقفت القوات المسلحة في وجه العالم المتغطرس وأجبرت القوى المتغطرسة الأمريكية والعبرية والغربية على الاستسلام".

واضاف انه "خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يوما، رفع جنود العدو والمسؤولون السياسيون أيديهم في إشارة للاستسلام وطلبوا وقف إطلاق النار، وهو ما يدل على قوة وقدرة ومتانة القوات المسلحة الإيرانية".

كذلك أكد انه "كونوا على يقين بأن العدو إذا أراد القيام بأي خطوة فإنه سيواجه ردا ساحقا ومؤسفا"، مشيرا الى انه "في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوما واجهنا العدو بالصواريخ بشكل رئيسي، ولكن في الحرب المقبلة إذا لزم الأمر سنواجه العدو في ساحات أخرى ونظهر للعالم اقتدار جنود الإمام الخامنئي (حفظه الله) والجندي المسلم".