ميامي هيرالد: ترامب يواجه معضلة دبلوماسية في الشرق الأوسط

اكد تقرير لصحيفة ميامي هيرالد الامريكية ، الاثنين ، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معضلة دبلوماسية معقدة في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة هذا الشهر على العاصمة القطرية الدوحة بذريعة استهداف قادة حماس الذين يحضرون محادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وقد أدى الهجوم إلى توتر علاقات الولايات المتحدة مع كل من إسرائيل وقطر، وهما حليفان رئيسيان في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تعقيد السياسة الخارجية لترامب في المنطقة.

وذكر التقرير ان " الضربة الإسرائيلية على قطر عطلت الجهود الأمريكية للتوسط في السلام وأضعفت دور قطر كوسيط إقليمي، مما أثار تساؤلات حول مستقبل اتفاقيات التطبيع وهي اتفاقيات توسطت فيها إدارة ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية".

وأضاف انه " وإلى جانب التداعيات الدبلوماسية، يعرض الهجوم أيضًا التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر للخطر بينما يلقي ظلالًا من عدم اليقين على قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، تظل إسرائيل واحدة من أقرب حلفاء واشنطن الاستراتيجيين، حيث تستفيد من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية والتعاون الاستخباراتي المكثف".

وأوضح ان " هذه الحادثة تُبرز كيف يُهدد عدم الاستقرار الإقليمي المصالح الاقتصادية والأمنية الامريكية على حد سواء، مما يُعقّد مساعي ترامب للموازنة بين حليفي الولايات المتحدة،

مبينا انه وفي وقت سابق من هذا العام، عززت قطر مكانتها كشريك اقتصادي رئيسي للولايات المتحدة، فخلال زيارته للدوحة في أيار الماضي ، أعلن ترامب عن "تبادل اقتصادي" بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. ومع ذلك، أكدت صحيفة وقائع البيت الأبيض صفقات بقيمة إجمالية 243 مليار دولار، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار للخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات ركاب من شركة بوينغ".

وبين ان " فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الامريكية لإسرائيل كان هناك 751 حالة مبيعات عسكرية أجنبية نشطة مع إسرائيل، بقيمة 39.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2023 بلغ إجمالي الإنفاق الأمريكي على العمليات العسكرية الإسرائيلية والعمليات الأمريكية ذات الصلة في المنطقة ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار".

وأشار التقرير الى انه " بالنسبة لترامب، لا تُهدد تداعيات هذه الحادثة الشراكات الاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس فحسب، بل تُهدد أيضًا مساعيه الأوسع للتوسط والحفاظ على الاتفاقيات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب الإجراءات الإسرائيلية المستمرة وانعدام الثقة المتزايد في المنطقة".