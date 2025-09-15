عاجل : نتيجة لخلافات معه تنظيم داعش الارهابي يصيب الارهابي رافع مشحن الجميلي في ادلب السورية
الصفحة الدولية

إسبانيا تطالب بمنع مشاركة إسرائيل في المسابقات الرياضية


دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الاثنين، إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي في مدريد، أنه "ما دامت الوحشية مستمرة، فلا يمكن لإسرائيل أن تستغل أي منصة دولية لتلميع صورتها".

وأضاف سانشيز: "على المنظمات الرياضية أن تطرح على نفسها سؤالاً أخلاقياً: هل من المناسب أن تواصل إسرائيل المشاركة في المنافسات الدولية؟ لماذا تم طرد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، بينما لم تستبعد إسرائيل بعد غزوها لغزة".

وأكد سانشيز أن "الموقف الإسباني واضح وحازم: ما دامت الوحشية مستمرة، لا روسيا ولا إسرائيل يجب أن تكونا ضمن أي منافسة دولية بعد الآن".

احتجاجات مدريد

وأشاد سانشيز بـ"الشعب الإسباني الذي يتحرك ضد الظلم ويدافع عن قناعاته بشكل سلمي" في إشارة إلى التظاهرات المعارضة لحرب غزة، ولكنه أكد رفض حكومته لـ"العنف"، بعدما تسببت احتجاجات معارضة لمشاركة فريق إسرائيلي في طواف إسبانيا للدراجات، بإلغاء الدورة الأخيرة من المنافسة.

وقال سانشيز إن "النقاش الذي انطلق في مدريد ينبغي أن يمتد إلى جميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى أن حكومات أوروبية بدأت بالفعل تتبنى الموقف ذاته.

وأضاف: "لقد رأينا كيف تقول بعض الحكومات الأوروبية إنه ما دامت الوحشية مستمرة، فلا يمكن لإسرائيل أن تستخدم أي منصة دولية لتبييض حضورها، على المنظمات الرياضية أن تفكر فيما إذا كان من الأخلاقي أن تظل إسرائيل مشاركة في المسابقات الدولية".

وأكد سانشيز "التزام" حكومته بحقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة كما في أوكرانيا، وأضاف: "لقد اعترفنا بدولة فلسطين، وهو ما ستفعله هذا الشهر دول أوروبية كبرى أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم نكن وحدنا، بل كنا الأوائل".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
