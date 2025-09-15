عاجل : نتيجة لخلافات معه تنظيم داعش الارهابي يصيب الارهابي رافع مشحن الجميلي في ادلب السورية
الرئيس المصري: آن الأوان للتعامل بجدية وحسم مع القضية الفلسطينية


أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية يمثل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي وسابقة خطيرة تستدعي التحرك العربي والدولي الفوري.

وقال السيسي، خلال القمة العربية – الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، إن القمة تُعقد في ظل تحديات جسيمة، مع سعي إسرائيل لتحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، محذراً من أن سلوكها المنفلت يعزز رقعة الصراع ويزعزع الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن مصر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دولة وساطة، مشدداً على أن الغطرسة الإسرائيلية والانفلات المستمر تتطلب تبني رؤية مشتركة للأمن والتعاون الإقليمي، والعمل وفق مبادئ قانونية واضحة تحترم سيادة الدول وأمن شعوبها.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده ترفض تماماً استهداف المدنيين وتجويع الشعب الفلسطيني بأكمله، وأن الحلول العسكرية ومحاولات فرض الواقع بالقوة الغاشمة لن تحقق الأمن لأي طرف.

وأشار إلى أن مصر تؤكد رفضها الكامل لأي مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشدداً على أن آن الأوان للتعامل بجدية وحسم مع القضية الفلسطينية لتحقيق حل الدولتين.

وختم الرئيس المصري كلمته بتجديد الدعوة لـ الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن ذلك يشكل الأساس لأي جهود عربية أو دولية لمعالجة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

