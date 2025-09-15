الرئيس الإيراني: الاعتداء الصهيوني على قطر هدفه تقويض جهود وقف العدوان على غزة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان،اليوم الاثنين، أن الاعتداء الصهيوني على قطر هدفه تقويض جهود وقف العدوان على قطاع غزة، حيث ذكر بزشكيان، في كلمته خلال انعقاد أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة الدوحة، إن "الهجوم ضد قطر كان إرهابا سافرا"، موضحا ان" الهجوم الصهيوني على الدوحة يمثل تهديدا للإقليم وللعالم الإسلامي بأكمله".

كذلك أكد أن" الهجمات الصهيونية لم تأت من فراغ بل كانت نتائج لسياسة الإفلات من العقاب"، موضحا أن" الكيان الصهيوني قام بالهجوم على الكثير من الدول الإسلامية والعربية تحت ذريعة الدفاع عن النفس"

فيما لفت إلى أنه" لا بد من الوحدة والتضامن للتعامل مع تهديدات الكيان الصهيوني"، لافتا إلى أن"الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء".