بريطانيا: اتهامات برلمانية لايلون ماسك بالتحريض على العنف خلال احتجاجات لندن

اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني عضو مجلس العموم إد دافي، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالتحريض على العنف عبر الفيديو خلال تجمع سياسي في لندن، حيث كتب النائب في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر "تمثل محاولات إيلون ماسك لبثّ الفتنة والتحريض على العنف في شوارعنا نهاية هذا الأسبوع تدخلاً خطيراً في ديمقراطيتنا. وفي خطابه خلال مسيرة "وحدوا المملكة" التي نظمها تومي روبنسون، الداعية اليميني المتطرف الذي يروج للكراهية، خاطب ماسك الحشود قائلا: "العنف قادم، وقاوموا وإلا ستموتون".

كما لفت النائب البريطاني إلى أن ماسك قام بنشر معلومات مضللة ومهاجمة القيم البريطانية، داعياً حكومة المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على ماسك.

فيما دعا ماسك يوم السبت الماضي إلى حل البرلمان البريطاني وإجراء انتخابات مبكرة وسط احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة البريطانية.

ويرى أن المملكة المتحدة تعاني من هجرة غير منضبطة وبيروقراطية وقيود على حرية التعبير، وبالتالي فهي بحاجة إلى إصلاحات حكومية واسعة النطاق. كما قال للحشد إن "العنف قادم" وإن "إما أن تقاوم أو تموت".

وتجمعت مسيرة "وحدوا المملكة" في لندن يوم السبت، واتجهت نحو الحي الحكومي في وايتهول، حيث حمل العديد منهم العلم الوطني الإنكليزي مع صليب القديس جورج والعلم البريطاني.وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، وانتقدوا سياسة الحكومة في الهجرة وما اعتبروه قيوداً على حرية التعبير. واشتبك بعض المشاركين مع الشرطة. وأعلنت شرطة لندن لاحقاً اعتقال 25 شخصاً وإصابة 26 ضابطاً.