قمة قطر.. اختبار للوحدة العربية – الإسلامية في مواجهة إسرائيل


أكد رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، اليوم الأحد(14 أيلول 2025)، أن التنسيق العربي – الإسلامي بات ضرورة ملحة لمواجهة إسرائيل، خصوصا بعد العدوان الأخير على الدوحة الذي اعتبره “سابقة خطيرة وانتهاكا للقوانين الدولية”.

وقال الجبوري في حديث صحفي إن “انعقاد قمة قطر في هذا التوقيت الحساس يمثل محطة مفصلية لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه جرائم الاحتلال، والعمل على وضع آليات عملية للردع السياسي والدبلوماسي والإعلامي، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي للمنطقة”.

وأضاف أن “مواجهة الكيان الإسرائيلي لم تعد مسؤولية دولة واحدة، بل قضية جماعية تستوجب أعلى درجات التضامن وتفعيل أدوات الضغط على المستويين الإقليمي والدولي لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وأشار الجبوري إلى أن “قمة قطر تمثل رسالة واضحة بأن الأمة العربية والإسلامية قادرة على حماية قضاياها العادلة متى ما اجتمعت كلمتها وتوحدت جهودها، وهو ما سيعيد التوازن للمعادلة الإقليمية ويفرض على العالم احترام حقوق شعوبها”.

القمة الطارئة التي تستضيفها الدوحة غدا تأتي في ظرف استثنائي، بعد استهدافها المباشر من قبل إسرائيل، وهو تطور غير مسبوق يُنظر إليه على أنه اختبار حقيقي لقدرة الدول العربية والإسلامية على تجاوز خلافاتها الداخلية وتشكيل جبهة واحدة.

ويرى محللون أن تجربة القمم السابقة أظهرت أن غياب التنسيق العملي والاكتفاء بالبيانات لا يغيّر في ميزان القوى، بينما يشدد الخبراء على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية تتنوع بين الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، وتوحيد الموقف الإعلامي، وتعزيز التعاون الأمني والسياسي لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي والإسلامي.

