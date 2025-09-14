الصفحة الدولية

طهران ترد على مجموعة السبع برسالة حادة تطالب بتصحيح السياسات وتندد بالعقلية الاستعمارية


طالبت طهران مطلقي ومروجي التصريحات المعادية بتصحيح سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاهها والمنطقة، بدلا من التمسك بإسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية، حيث ردت وزارة الخارجية الإيرانية على ما وصفتها "الادعاءات غير المبررة" الواردة في البيان المشترك لـ"مجموعة السبع"، وجاء في بيان الخارجية:

 

إن وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر الادعاءات الواردة في البيان المشترك لأعضاء مجموعة السبع وشركائهم بشأن إيران، ادعاءات عارية عن الصحة و غير مبررة وغير مسؤولة ومحض إسقاطات، وتدينها بشدة.

إن توجيه اتهامات باطلة ضد المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي الإيراني هي تزييف صارخ للحقائق وتشويه متعمد من قبل مطلقي ومروّجي مثل هذه البيانات.

يسلك مطلقو هذه البيانات سلوكا غير قانوني ومزعزع للاستقرار في مختلف مناطق العالم، لا سيما في منطقة غرب آسيا، وقد ساهموا في تعزيز انتهاك القانون الدولي وتفاقم انعدام الأمن.

يجب على الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء "مجموعة السبع" أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع الدولي عن أدائهم غير اللائق في زعزعة استقرار وأمن المنطقة والعالم.

في ظل الظروف التي تواصل فيها إسرائيل، بدعم شامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى مؤسسة لهذا البيان المعادي لإيران، عمليات القتل والإبادة الجماعية في فلسطين.

 إصدار البيانات والتصريحات المعادية لإيران لا هدف له سوى تشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن جريمة القرن، وتواطؤ أصحاب هذا البيان في الإبادة الجماعية.

 

فيما اختتم بيان الخارجية الإيرانية بأن "يجب على مطلقي ومروّجي هذه التصريحات المعادية لإيران أن يصححوا سياساتهم بدلا من التمسك بإسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران ترد على مجموعة السبع برسالة حادة تطالب بتصحيح السياسات وتندد بالعقلية الاستعمارية
الحكومة السودانية ترفض مقترح هدنة وتتمسك بالمشاركة في الانتقال
الجيش الباكستاني يقتل 35 مسلحاً في اشتباكات دموية على الحدود مع أفغانستان
الكشف عن اقتراح أوروبي "مثير" يخص الأصول الروسية المجمدة
بعد ظهوره بوجه مائل وفمٍ متدلي.. هل أصيب ترامب بسكتة دماغية؟
صحيفة هآرتس: الهجوم الإسرائيلي على قطر قد يدفع الخليج إلى تحالف مع إيران
بحضور عراقجي.. جلسة طارئة للبرلمان الإيراني
ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي
طهران توجّه مطلبا لقمّة الدوحة
مقتل 12 جندياً باكستانياً في هجوم مسلح
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك