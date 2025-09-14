طهران ترد على مجموعة السبع برسالة حادة تطالب بتصحيح السياسات وتندد بالعقلية الاستعمارية

طالبت طهران مطلقي ومروجي التصريحات المعادية بتصحيح سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاهها والمنطقة، بدلا من التمسك بإسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية، حيث ردت وزارة الخارجية الإيرانية على ما وصفتها "الادعاءات غير المبررة" الواردة في البيان المشترك لـ"مجموعة السبع"، وجاء في بيان الخارجية:

إن وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر الادعاءات الواردة في البيان المشترك لأعضاء مجموعة السبع وشركائهم بشأن إيران، ادعاءات عارية عن الصحة و غير مبررة وغير مسؤولة ومحض إسقاطات، وتدينها بشدة.

إن توجيه اتهامات باطلة ضد المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي الإيراني هي تزييف صارخ للحقائق وتشويه متعمد من قبل مطلقي ومروّجي مثل هذه البيانات.

يسلك مطلقو هذه البيانات سلوكا غير قانوني ومزعزع للاستقرار في مختلف مناطق العالم، لا سيما في منطقة غرب آسيا، وقد ساهموا في تعزيز انتهاك القانون الدولي وتفاقم انعدام الأمن.

يجب على الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء "مجموعة السبع" أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع الدولي عن أدائهم غير اللائق في زعزعة استقرار وأمن المنطقة والعالم.

في ظل الظروف التي تواصل فيها إسرائيل، بدعم شامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى مؤسسة لهذا البيان المعادي لإيران، عمليات القتل والإبادة الجماعية في فلسطين.

إصدار البيانات والتصريحات المعادية لإيران لا هدف له سوى تشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن جريمة القرن، وتواطؤ أصحاب هذا البيان في الإبادة الجماعية.

فيما اختتم بيان الخارجية الإيرانية بأن "يجب على مطلقي ومروّجي هذه التصريحات المعادية لإيران أن يصححوا سياساتهم بدلا من التمسك بإسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية".