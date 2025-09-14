الجيش الباكستاني يقتل 35 مسلحاً في اشتباكات دموية على الحدود مع أفغانستان

قتل 35 مسلحا و12 جنديا في اشتباكات بين القوات الأمنية الباكستانية وعناصر "طالبان باكستان" على الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث أسفرت العملية الأولى في منطقة باجور بمقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية عن مقتل 22 مسلحا، بينما أسفرت عملية منفصلة في منطقة وزيرستان الجنوبية عن مقتل 13 مسلحا آخر.

وجاءت هذه التطورات في سياق التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها باكستان في مواجهة تنامي نشاط الجماعات المسلحة، خاصة مع تزايد الهجمات التي تتبناها حركة طالبان باكستان بشكل خاص. فيما دعا الجيش الباكستاني حكومة طالبان في كابول إلى "الوفاء بمسؤولياتها ومنع استخدام أراضيها لأعمال إرهابية تستهدف باكستان".