الصفحة الدولية

الجيش الباكستاني يقتل 35 مسلحاً في اشتباكات دموية على الحدود مع أفغانستان


قتل 35 مسلحا و12 جنديا في اشتباكات بين القوات الأمنية الباكستانية وعناصر "طالبان باكستان" على الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث أسفرت العملية الأولى في منطقة باجور بمقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية عن مقتل 22 مسلحا، بينما أسفرت عملية منفصلة في منطقة وزيرستان الجنوبية عن مقتل 13 مسلحا آخر.

وجاءت هذه التطورات في سياق التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها باكستان في مواجهة تنامي نشاط الجماعات المسلحة، خاصة مع تزايد الهجمات التي تتبناها حركة طالبان باكستان بشكل خاص. فيما دعا الجيش الباكستاني حكومة طالبان في كابول إلى "الوفاء بمسؤولياتها ومنع استخدام أراضيها لأعمال إرهابية تستهدف باكستان".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة السودانية ترفض مقترح هدنة وتتمسك بالمشاركة في الانتقال
الجيش الباكستاني يقتل 35 مسلحاً في اشتباكات دموية على الحدود مع أفغانستان
الكشف عن اقتراح أوروبي "مثير" يخص الأصول الروسية المجمدة
بعد ظهوره بوجه مائل وفمٍ متدلي.. هل أصيب ترامب بسكتة دماغية؟
صحيفة هآرتس: الهجوم الإسرائيلي على قطر قد يدفع الخليج إلى تحالف مع إيران
بحضور عراقجي.. جلسة طارئة للبرلمان الإيراني
ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي
طهران توجّه مطلبا لقمّة الدوحة
مقتل 12 جندياً باكستانياً في هجوم مسلح
إسرائيل توجه ضربة لترامب، قلق في الخليج من واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك