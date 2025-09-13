الصفحة الدولية

بحضور عراقجي.. جلسة طارئة للبرلمان الإيراني


أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزّي، اليوم السبت (13 أيلول 2025)، عن عقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بمبنى البرلمان، لمناقشة الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح غودرزّي في تصريح أن "هذه الجلسة تأتي لمراجعة تفاصيل التعاون الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن "أي تعاون من هذا النوع يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وفق القانون الإيراني".

وأشار إلى أن "الجلسة تهدف إلى متابعة الالتزام بالأبعاد القانونية والأمنية للتوافق الجديد، ومراقبة تطبيق جميع الشروط التي تكفل مصالح إيران الوطنية، كما سيتم متابعة الموضوع من قبل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لضمان احترام كافة الإجراءات".

يذكر أن التعاون النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استؤنف منذ الثلاثاء الماضي بوساطة مصرية، بعد ثلاثة أشهر من الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ضمن صيغة جديدة للتعاون.

وفي تصريحات سابقة، أكد عباس عراقجي أن جميع القوانين الإيرانية تم الالتزام بها في الاتفاق الجديد، وأن المخاوف الأمنية الإيرانية أخذت بعين الاعتبار، ليس فقط بالموافقة، بل بالاعتراف الرسمي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن التعاون الجديد تم اعتماده رسمياً، وأن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستكون مشروطة باتباع جميع الإجراءات القانونية التي تحمي مصالح إيران وموافقات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة هآرتس: الهجوم الإسرائيلي على قطر قد يدفع الخليج إلى تحالف مع إيران
بحضور عراقجي.. جلسة طارئة للبرلمان الإيراني
ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي
طهران توجّه مطلبا لقمّة الدوحة
مقتل 12 جندياً باكستانياً في هجوم مسلح
إسرائيل توجه ضربة لترامب، قلق في الخليج من واشنطن
بزشكيان يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
عراقجي: المفاوضات الأخيرة في القاهرة كانت جدية للغاية
تايوان: الصين تستعد للحرب
سي ان ان: هجوم إسرائيل على قطر كشف "عجز" أمريكا عن حماية حلفائها الخليجيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك