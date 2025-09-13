ترامب يطالب دول الناتو بوقف شراء النفط الروسي

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف شراء النفط من روسيا.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو وتبدأ بتنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا".

واعتبر ترمب أن التزام الناتو بتحقيق النصر في حرب أوكرانيا "كان أقل بكثير من 100%"، وقال إن شراء بعض دول الناتو للنفط الروسي هو "أمر صادم".

وقال إن هذا "يضعف موقفكم التفاوضي وقوتكم في المساومة مع روسيا بشكل كبير". وتابع: "على أي حال، أنا جاهز للتحرك عندما تكونون أنتم جاهزين. فقط قولوا متى؟".