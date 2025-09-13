مقتل 12 جندياً باكستانياً في هجوم مسلح

قتل 12 جنديا باكستانيا على الأقل، اليوم السبت، في كمين نصبه عناصر مسلحة في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية، حيث صرّح مسؤول باكستاني محلي قائلًا، "أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية"، مشيرا إلى أن "المهاجمين وهم من عناصر طالبان وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب".



