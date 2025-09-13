الصفحة الدولية

بزشكيان يشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة


يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المشاركة في القمة الطارئة لقادة بلدان منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، حيث تُعقد القمة يومي الأحد والاثنين القادمين في العاصمة القطرية الدوحة لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، ومن المقرر أن يلقي بزشكيان خطابا في هذا المؤتمر.

كما أعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.

وفي وقت سابق، أدانت إيران خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر مؤكدة تأييدها حق الدوحة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

