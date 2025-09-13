عراقجي: المفاوضات الأخيرة في القاهرة كانت جدية للغاية

أكد وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات الأخيرة في القاهرة كانت جدية للغاية، مشيراً إلى احتمال عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذ أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية قال في حديث له إن: "المفاوضات في القاهرة كانت جدية للغاية، فالمفاوضات التي تُجرى بعد الحرب ليست سهلة، إذ تمرّ صور الشهداء أمام أعين الإنسان في كل لحظة، وبالتالي ليست مفاوضات تُثير الضحك أو مجالاً للابتسام."

كما أضاف، "من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير أن ذلك يتوقف على قرار أوروبا النهائي."