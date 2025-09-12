مستشار السيد الخامنائي بشأن العدوان الصهيوني على قطر: على العالم أن يكف عن الصمت

أدان مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الجمعة (12 أيلول 2025)، عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي القطرية، مؤكدا أنه على العالم أن يكف عن الصمت تجاه عدوان الصهاينة لأنهم لا يعرفون حدودًا وقيودًا لجرائمهم.

وقال ولايتي، في تغريدة على تويتر،، بشأن عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي القطرية: إن "انتهاك القوانين الدولية وانتهاك وحدة أراضي الدول وسيادتها أصبح ممارسة طبيعية لدى الصهاينة، ويجب على العالم أن يوقف هذا الصمت".

وأضاف، أنه "مرة أخرى، شهد الجميع أن الكيان الصهيوني المتوحش لا يعرف حدودًا وقيودًا لجرائمه. إن الاعتداء على الأراضي القطرية والإخوة الفلسطينيين الحاضرين في الاجتماع أمر مدان".

وشنّ الجيش" الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز "الشاباك" الثلاثاء الماضي، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، وفق إعلان مشترك لـ"جيش" الاحتلال و"الشاباك"، والذي أكد أن هدف الهجوم كان استهداف القيادة العليا لحركة حماس.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "نتنياهو مارق ويمارس إرهاب الدولة، وأن ما وقع اليوم يُظهر أن إسرائيل تعمل على تخريب كل محاولة لتحقيق السلام"، مشددًا على أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر.