الصفحة الدولية

ترامب: صبري مع بوتين ينفد سريعا


أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، (12 أيلول 2025)، أن صبره حيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين ينفد.

ولمح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى إمكانية فرض عقوبات مشددة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة تقديم كييف تنازلات.

وقال ترامب لدى سؤاله عما إذا كان رفض روسيا وضع حد للنزاع يشكل اختبارا لصبره: "إنه ينفد، وينفد سريعا".

وشدد الرئيس الأمريكي على وجوب "مساهمة الطرفين" من أجل التوصل إلى حل، ينهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأضاف: "إنه أمر مذهل. عندما يريد بوتين القيام بذلك (التوصل إلى اتفاق)، لم يرد (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ذلك. وعندما أراده زيلينسكي لم يرده بوتين".

وتابع: "الآن زيلينسكي يرغب في الأمر بينما هناك علامة استفهام بشأن بوتين. سنضطر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للغاية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سي ان ان: هجوم إسرائيل على قطر كشف "عجز" أمريكا عن حماية حلفائها الخليجيين
مستشار السيد الخامنائي بشأن العدوان الصهيوني على قطر: على العالم أن يكف عن الصمت
ترامب: صبري مع بوتين ينفد سريعا
توقيف 161 متهما بالانتماء لـ"داعش" الارهابي بـ40 ولاية تركية
وزارة الخارجية: قرار الكونغرس الأمريكي يؤكد انتهاء مرحلة الصراعات مع العراق
النيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 51 قتيلاً
رئيس الوزراء القطري من مجلس الأمن: هجوم إسرائيل استهدف حيا سكنيا
تعليق إيراني جديد يخص الاتفاق مع الطاقة الذرية
قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأسبوع المقبل
إيران: لائحة اتهام ضد 4 متهمين بالتجسس لصالح الموساد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك