النيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 51 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في نيبال إلى 51 قتيلا، و1300 مصاب، حيث أعلنت أجهزة السلطات في نيبال عن ارتفاع أعداد القتلى في أعمال الشغب مطلع هذا الأسبوع في العاصمة كاتماندو ومدن أخرى في البلاد على خلفية احتجاجات ضد الفساد وحظر منصات التواصل الاجتماعي.

كما صرّحت وكالات الأنباء اليوم الجمعة بأن المحتجين فرضوا اختيار الرئيسة السابقة للمحكمة العليا سوشيلا كاركي لتعيينها قائمة بأعمال رئيس الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتجاجتات الأخيرة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء كي بي شارما أولي، وكان الطلاب الجامعيون ونشطاء حركة شباب "جيل زد Z" أبرز المشاركين في الاحتجاجات.

فيما أشعل المحتجون النار في عدة مباني حكومية، وهاجموا منازل عدد من السياسيين والمسؤولين وتم على إثرها إعلان حظر تجول في البلاد.