قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأسبوع المقبل

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، أن العاصمة الدوحة ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين، لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وتأتي القمة بعد دعوة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لعقد اجتماع طارئ يضم القادة العرب والمسلمين، بهدف تنسيق المواقف المشتركة ومواجهة التداعيات الإقليمية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، حيث شُنّت غارات على عدة مواقع وصفت بأنها مقرات لقيادات في حركة حماس، وأسفر الهجوم عن دمار واسع في بعض المباني وموجة تنديد داخلية وإقليمية، وسط مخاوف من أن يشكل الحدث نقطة تحول خطيرة في مسار الصراع الإقليمي.