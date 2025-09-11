الصفحة الدولية

إيران: لائحة اتهام ضد 4 متهمين بالتجسس لصالح الموساد


أعلن رئيس محكمة العدل في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، ناصر عتباتي، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، عن صدور لائحة اتهام بحق أربعة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأوضح عتباتي في تصريح أن "المتهمين قاموا بأنشطة استخبارية تمثلت في رصد مواقع عسكرية ومنشآت حساسة، وتصويرها وإرسالها إلى مشغليهم، إضافة إلى تأمين شرائح اتصال وهواتف خاصة لاستخدامها في اتصالات طارئة مشفرة".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت أيضًا تورطهم في تنفيذ تفجيرات وحرائق متعمدة في مدن مختلفة مثل طهران وأرومية وشاهرود وأصفهان، مقابل أموال دفعها الموساد بعملات رقمية".

وأكد رئيس محكمة العدل أن "السلطة القضائية ستتعامل بحزم مع كل من يهدد أمن البلاد"، مشددًا على أن "الدفاع عن الثورة والوطن خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه".

الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
