إيران: لائحة اتهام ضد 4 متهمين بالتجسس لصالح الموساد

أعلن رئيس محكمة العدل في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، ناصر عتباتي، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، عن صدور لائحة اتهام بحق أربعة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأوضح عتباتي في تصريح أن "المتهمين قاموا بأنشطة استخبارية تمثلت في رصد مواقع عسكرية ومنشآت حساسة، وتصويرها وإرسالها إلى مشغليهم، إضافة إلى تأمين شرائح اتصال وهواتف خاصة لاستخدامها في اتصالات طارئة مشفرة".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت أيضًا تورطهم في تنفيذ تفجيرات وحرائق متعمدة في مدن مختلفة مثل طهران وأرومية وشاهرود وأصفهان، مقابل أموال دفعها الموساد بعملات رقمية".

وأكد رئيس محكمة العدل أن "السلطة القضائية ستتعامل بحزم مع كل من يهدد أمن البلاد"، مشددًا على أن "الدفاع عن الثورة والوطن خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه".