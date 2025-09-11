الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني يزور الدوحة للمشاركة في القمة الإسلامية


أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد لحضور القمة الطارئة لقادة الدول العربية والإسلامية، التي تُعقد بمبادرة من قطر ردًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير على البلاد.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيرافق الرئيس في هذه الرحلة".

وأعلنت قطر، اليوم الخميس، أنها ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يوم الأحد المقبل لبحث العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن استشهاد ستة أشخاص من بينهم أحد عناصر قوى الأمن الداخلي القطري.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن، أمس، استضافة العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة قريباً لمناقشة الرد على الهجوم الإسرائيلي.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" إن "هناك استجابة إقليمية جماعية قادمة من المنطقة، هذه الاستجابة قيد التشاور والنقاش حالياً مع شركاء آخرين في المنطقة، والقمة العربية الإسلامية في الدوحة المقبلة ستقرر مسار العمل”، مضيفاً: “اليوم، منطقة الخليج برمتها في خطر".

وأكد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء الأربعاء: “إن دولة قطر تحتفظ بحق الرد حيال الهجوم الإسرائيلي، وستتعامل بحزم مع أي اختراق متهور أو اعتداء يطاول أمنها ويهدد استقرار المنطقة".

وأضاف: "نحن دولة وسيطة، ولا يمكن تسمية الهجوم الإسرائيلي إلا بالغدر"، لافتاً إلى أن "العمل على انتهاك سيادة الدول دون مبالاة استهتار لا يجب التغاضي عنه".

ومضى قائلاً: "وصلنا إلى لحظة مفصلية بوجوب وجود رد موحد على همجية (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو".

