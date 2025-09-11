الصفحة الدولية

تونس وطهران تبحثان التطورات الإقليمية وتشدّدان على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة


عقد وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي مؤتمرًا صحفيًا بمقرّ السفارة الإيرانية في تونس، حيث أكّد أهمية اللقاء الذي جمعه بنظيره التونسي، قائلًا إنه لقاء مطوّل و ثري تم على إثره اتخاذ عدد من القرارات لدعم العلاقات بين البلدين، حيث لفت عراقجي إلى أنّ “الزيارة التي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إيران في الفترة الأخيرة كانت منعطفًا في العلاقات بين البلدين”.

كما أشار إلى أنه “تم الاتفاق على تدعيم العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي والسياحي وكذلك العلمي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين”.

فيما كشف الوزير الإيراني، أنه “تم أيضًا تناول التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، و خاصة الاعتداء الاسرائيلي على غزة وعلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق وآخرها الاعتداء على قطر، و قد تمّ الاتفاق على التنسيق بين مختلف الأطراف بهدف التصدي لهذه الاعتداءات”، كذلك أعرب عراقجي عن “تضامن دولة ايران مع قطر دولةً وشعبًا ضدّ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدفها”.

