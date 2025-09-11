الصفحة الدولية

باكستان: فيضانات مدمرة في تجبر الآلاف على النزوح وتهدد السدود


 

 

انتشرت فرق الإنقاذ مدعومة بالجيش لإجلاء الآلاف من سكان القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان، حيث ذكرت السلطات إن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية.

فيما لفت مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى أضرار لحقت بنحو 142 ألف نسمة في سكان المنطقة من الفيضانات، موضحا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليال بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

كما شوهدت قوارب فرق الإنقاذ وهي تجوب المياه، تسحب العالقين من فوق الأشجار وأسقف المنازل، غير أن كثيرا من القرويين العالقين اشتكوا من أن من يملكون المال استأجروا قوارب خاصة وهربوا بسرعة، تاركين الفقراء ينتظرون وصول المنقذين.

