الصفحة الدولية

عراقجي: الاتفاق مع الوكالة لا يعني عودة المفتشين لكافة المواقع


أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان الاتفاق الاخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعني عودة المفتشين الى كافة المواقع النووية داخل إيران، موضحا ان الاتفاق تم على استئناف عمليات التفتيش. وقال عراقجي خلال لقاء متلفز إن أي عمل عدائي جديد من قبيل تفعيل آلية الزناد يعني انتهاء الاتفاق.

صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انفتحت عبر اتفاق جديد تمخض عن اجتماع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي في القاهرة.

الاتفاق الجديد يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الطرفين على أسس جديدة تراعي مصالح إيران وحقوقها النووية.

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قال في مقابلة مع التلفزيون الايراني إن الاتفاق الجديد إلتزم بقانون مجلس الشورى الاسلامي في ايران، مؤكدا أن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إطلاق المحادثات مع الوكالة الدولية وكذلك على الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه.

وقال عراقجي: إن صيغة التعاون الجديدة أخذت بعين الاعتبار جميع هواجس إيران، واعترفت رسميا بحقوقها النووية، الاتفاق شمل كل مطالب طهران.

كما اضاف وزير الخارجية الايراني إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية، لافتا الى ان اهم ميزة في الاتفاق الذي جاء بعد تطورات أعقبت الهجوم على المنشآت النووية الايراني هي اعترافه بأن التعاون يجب أن يكون في إطار جديد.

وقال الوزير عراقجي: الاتفاق الجديد لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية في إيران، وطبيعة الدخول ستحدد في المفاوضات المستقبلية مع الوكالة، إن التعاون الإيجابي مع الوكالة سيبقى رهنا بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد بلادنا، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة او ما يعرف بآلية "سناب باك"، وفي حال تفعيل هذه الالية فإن تنفيذ هذه الوثيقة سيتوقف حتما.

وأكد عراقجي ان الاتفاق سيفتح الطريق أمام اتفاق دبلوماسي وحل دبلوماسي، شرط أن يكون الطرف المقابل جادا في ادعائه بأنه يسعى إلى حل دبلوماسي.

وكان غروسي اكد أن الاتفاق مع طهران هو خطوة على الطريق الصحيح، وكتب على منصة اكس أن الاتفاق مع طهران يوفر فهما لإجراءات التفتيش والإخطارات وتنفيذها، ويشمل جميع المرافق والمنشآت، كما يتناول الإبلاغ المطلوب عن جميع المرافق التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.

