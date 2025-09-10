ألمانيا..محاكمة جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

تقدّم محامون متخصصون في حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد جندي صهيوني، من أصل ألماني، للاشتباه بتورطه في استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

من جهتهم، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان إنهم قدموا شكوى جنائية إلى المدعي العام الفيدرالي الألماني ضد قناص في ما يسمى بـ "وحدة الأشباح"، التابعة للكتيبة 202 للمظليين، في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن الجندي، البالغ من العمر 25 عاماً، وُلد ونشأ في ميونيخ، وكان لديه إقامة مسجلة في ألمانيا حتى وقت قريب.

كما يقول المركز، في الشكوى المكونة من 130 صفحة، إنه قدم أدلة، بما في ذلك أبحاث تحقيقية، وتسجيلات سمعية وبصرية، تفيد بأن الجندي ينتمي إلى الوحدة، وأن أعضاءها قتلوا مدنيين في غزة عمداً.

وأضاف أن القضية رُفِعت بموجب القوانين الألمانية، التي تسمح للمدعين العامين بملاحقة الجرائم الدولية، إذا كان المتهمون قد وُلدوا في ألمانيا أو كانوا مواطنين ألمان.

وفي أوائل العام الحالي، كشفت "هيئة البث" الإسرائيلية أن منظمات مؤيدة لفلسطين تقدمت بـ 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضد جنود احتياط إسرائيليين، لارتكابهم جرائم في غزة.