الصفحة الدولية

ألمانيا..محاكمة جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة


تقدّم محامون متخصصون في حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد جندي صهيوني، من أصل ألماني، للاشتباه بتورطه في استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة.

من جهتهم، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان إنهم قدموا شكوى جنائية إلى المدعي العام الفيدرالي الألماني ضد قناص في ما يسمى بـ "وحدة الأشباح"، التابعة للكتيبة 202 للمظليين، في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن الجندي، البالغ من العمر 25 عاماً، وُلد ونشأ في ميونيخ، وكان لديه إقامة مسجلة في ألمانيا حتى وقت قريب.

كما يقول المركز، في الشكوى المكونة من 130 صفحة، إنه قدم أدلة، بما في ذلك أبحاث تحقيقية، وتسجيلات سمعية وبصرية، تفيد بأن الجندي ينتمي إلى الوحدة، وأن أعضاءها قتلوا مدنيين في غزة عمداً.

وأضاف أن القضية رُفِعت بموجب القوانين الألمانية، التي تسمح للمدعين العامين بملاحقة الجرائم الدولية، إذا كان المتهمون قد وُلدوا في ألمانيا أو كانوا مواطنين ألمان.

وفي أوائل العام الحالي، كشفت "هيئة البث" الإسرائيلية أن منظمات مؤيدة لفلسطين تقدمت بـ 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضد جنود احتياط إسرائيليين، لارتكابهم جرائم في غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي: الاتفاق مع الوكالة لا يعني عودة المفتشين لكافة المواقع
ألمانيا..محاكمة جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع الرئيس التونسي
بزشكيان يثمن جهود مصر في رعاية المفاوضات بين إيران والوكالة
الأركان الإيرانية: العدوان الإسرائيلي على قطر تحذير خطير للعالم
عراقجي عن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تم وفق القانون الإيراني
مجلس الأمن يرجئ جلسته حول العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليوم غد
بن سلمان: سنكون مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها
وزير الدفاع يؤكد لنظيره القطري تضامن بغداد مع الدوحة في مواجهة التحديات
روسيا تعتبر الضربة الإسرائيلية على الدوحة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك