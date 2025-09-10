الصفحة الدولية

وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع الرئيس التونسي


استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد عصر اليوم الاربعاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والوفد الرفيع المرافق له حيث اجرى الجانبان محادثات شملت القضايا الثنائية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال عراقجي قال خلال هذا اللقاء عن ارتياحه من المسار المتصاعد للعلاقات الإيرانية التونسية، مع التقدير للمنهجية المبدئية لتونس تجاه تطورات منطقة غرب آسيا، خاصة إدانة هجمات الكيان الصهيوني وأمريكا ضد إيران وكذلك موضوع فلسطين.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات التي تهم الطرفين بما فيها المجالات الاقتصادية والتجارية، السياحة وكذلك التعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد العلاقات الإيرانية التونسية بأنها علاقات أخوية وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والتشاور في المواقف والمناهج، وأكد على عزم بلاده على تطوير العلاقات في جميع المجالات التي تهم الطرفين.

وخلال هذا اللقاء، تمت مناقشة وتبادل الآراء حول تطورات منطقة غرب آسيا خاصة الوضع الكارثي في غزة، استمرار الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والتعديات المتكررة لهذا الكيان ضد دول المنطقة وكذلك العدوان الإرهابي يوم أمس ضد قطر، ومع التقدير للمواقف القوية والشجاعة للرئيس قيس سعيد في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، تم التأكيد على ضرورة تعاون وتنسيق دول المنطقة لإيقاف إشعال الحرب من قبل الكيان الصهيوني.

